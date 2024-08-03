Сена знову занадто брудна для тренування олімпійців

Якість води в річці Сена знову погіршилася, що унеможливило тренування змішаних команд з триатлону на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Нові дощі, які випали останніми днями, знову зробили річку небезпечною для плавання. Це відбулося після того, як усі тренування з індивідуальних змагань з триатлону також довелося скасувати.

Існувало велике занепокоєння щодо індивідуальних змагань для чоловіків та жінок, але вони все ж відбулися в середу після того, як в останній момент вода була визнана безпечною для купання.

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Чоловічі змагання довелося відкласти на один день.

Незважаючи на нову затримку і суперечки, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив на пресконференції, що "триатлон був сенсаційним" і "спортсмени в захваті".

Багато олімпійців скаржилися після змагань у середу на те, що їм довелося плавати в річці, де високий рівень бактерій кишкової палички.

Окрім змішаного триатлону, наступного тижня в Сені також заплановані запливи на 10 км на відкритій воді для чоловіків і жінок.

Протягом багатьох років Франція докладала величезних зусиль для поліпшення якості води в Сені, інвестувавши близько 1,4 млрд євро за останні роки у використання річки для проведення олімпійських заходів.

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