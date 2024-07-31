Після побоювань щодо брудної води у Сені все ж стартував олімпійський триатлон

Після того, як проблеми з якістю води у Сені затьмарили підготовку до олімпійських змагань, у середу у водній артерії французької столиці все ж стартував жіночий триатлон.

Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".

Організаторам довелося скасувати тренування в річці на цьому тижні і перенести чоловічі змагання з триатлону після того, як виявилося, що Сена занадто брудна для спортсменів після сильних злив минулого тижня.

Всесвітній триатлон та оргкомітет Паризьких ігор оголосили близько 4:00 ранку у середу, що жіночі змагання відбудуться, а за ними – перенесені чоловічі змагання.

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"Результати останніх аналізів води, отримані о 3.20 ранку, були оцінені Всесвітнім триатлоном як такі, що відповідають вимогам, що дозволяє провести змагання з триатлону", – йдеться в заяві.

Вночі в Парижі йшов дощ, але він припинився, коли спортсмени стрибали з понтона, перекинутого через річку на мосту Александра III.

фото: AFP

Флора Даффі з Бермудських островів, яка здобула золото на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, лідирувала після першого кола.

Через надзвичайно вологу весну і початок літа Сена постійно не витримувала тестів на якість води аж до початку липня.

Рівень бактерій кишкової палички – індикатора фекалій – іноді в 10 разів перевищував дозволені норми.

За останнє десятиліття французька влада інвестувала 1,4 мільярда євро в очищення Сени.

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