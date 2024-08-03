Сена снова слишком грязная для тренировки олимпийцев

Качество воды в реке Сена снова ухудшилось, что сделало невозможным тренировки смешанных команд по триатлону на Олимпийских играх в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Новые дожди, которые выпали в последние дни, снова сделали реку опасной для плавания. Это произошло после того, как все тренировки по индивидуальным соревнованиям по триатлону также пришлось отменить.

Существовало большое беспокойство относительно индивидуальных соревнований для мужчин и женщин, но они все же состоялись в среду после того, как в последний момент вода была признана безопасной для купания.

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Мужские соревнования пришлось отложить на один день.

Несмотря на новую задержку и споры, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил на пресс-конференции, что "триатлон был сенсационным" и "спортсмены в восторге".

Многие олимпийцы жаловались после соревнований в среду на то, что им пришлось плавать в реке, где высокий уровень бактерий кишечной палочки.

Кроме смешанного триатлона, на следующей неделе в Сене также запланированы заплывы на 10 км на открытой воде для мужчин и женщин.

В течение многих лет Франция прилагала огромные усилия для улучшения качества воды в Сене, инвестировав около 1,4 млрд евро за последние годы в использование реки для проведения олимпийских мероприятий.

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