На Олімпіаді перенесли змагання з чоловічого триатлону через забруднення Сени

Чоловічий триатлон на Олімпійських іграх у Парижі не відбудеться, як було заплановано, у вівторок, оскільки рівень забруднення в Сені залишається занадто високим.

Про це йдеться у заяві Всесвітнього триатлону, пише "Європейська правда".

Змагання перенесено на середу о 10:45 ранку за місцевим часом, одразу після жіночих змагань, що заплановані на 8 ранку.

Це рішення є ударом для організаторів, які раніше висловлювали впевненість, що якість води покращиться до початку змагань після того, як минулої п'ятниці та суботи пройшли сильні дощі, які забруднили Сену.

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"Незважаючи на покращення якості води протягом останніх годин, показники на деяких ділянках дистанції все ще перевищують допустимі межі", – зазначають організатори.

Всесвітній триатлон зустрінеться з тренерами о 8 ранку у вівторок, щоб надати їм всю інформацію та оновлений розклад змагань.

Якщо рівень бактерій залишиться занадто високим до ранку середи, чоловічі та жіночі гонки, ймовірно, будуть перенесені на п'ятницю – резервний день для проведення змагань.

Влада Парижа пообіцяла зробити Сену придатною для плавання і витратила 1,4 мільярда євро на каналізаційну інфраструктуру, щоб мінімізувати потрапляння стічних вод у річку.

Через надзвичайно вологу весну і початок літа Сена постійно не витримувала тестів на якість води аж до початку липня.

Рівень бактерій кишкової палички – індикатора фекалій – іноді в 10 разів перевищував дозволені норми.

17 липня мер Парижа Анн Ідальго разом з головним організатором Олімпіади-2024 Тоні Естанґе перепливла Сену, щоб продемонструвати готовність Парижа до Олімпіади.

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