Трамп знову намагається перенести справу про "порногроші" з Нью-Йорка у федеральний суд

Експрезидент США Дональд Трамп у четвер подав клопотання щодо втручання федерального суду у кримінальну справу про "порногроші", що є ще однією спробою відтермінувати оголошення вироку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Адвокати Трампа звернулися до федерального суду у Мангеттені з клопотанням забрати справу у суду Нью-Йорка з аргументом, що цей судовий розгляд проти експрезидента порушує його конституційні права та конфліктує з рішенням Верховного суду США, який частково став на бік Трампа у справі щодо його ролі у заворушеннях під Капітолієм.

Адвокати Трампа ще на досудовому етапі намагалися добитися розгляду саме у федеральному суді, та наполягають, що це забезпечить найбільш неупереджений розгляд.

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Якби це вдалося, адвокати спробують домагатися скасування справи на підставі рішення Верховного суду про імунітет Трампа.

Вони наполягають, що якщо ж справа залишиться у суді Нью-Йорка і вирок оголосять 18 вересня, як заплановано, це можна трактувати як втручання у вибори.

Клопотання буде розглядати той самий федеральний суддя у Мангеттені, який вже відхиляв запит про перенесення справи.

Тим часом нью-йоркський суддя Хуан Мерчан, який розглядає справу експрезидента США Дональда Трампа про виплату грошей порнозірці в обмін на приховування інформації, розглядає запит Трампа щодо перенесення оголошення вироку на якусь дату після 5 листопада, а також про скасування вердикту у зв’язку з рішенням Верховного суду.

Перед цим Мерчан втретє відхилив вимогу взяти самовідвід.

Нагадаємо, йдеться про справу, у якій Трампа визнали винним у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.