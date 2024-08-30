Трамп снова пытается перенести дело о "порноденьгах" из Нью-Йорка в федеральный суд
Экс-президент США Дональд Трамп в четверг подал ходатайство о вмешательстве федерального суда в уголовное дело о "порноденьгах", что является еще одной попыткой отсрочить оглашение приговора.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
Адвокаты Трампа обратились в федеральный суд в Манхэттене с ходатайством забрать дело у суда Нью-Йорка с аргументом, что это судебное разбирательство против экс-президента нарушает его конституционные права и конфликтует с решением Верховного суда США, который частично стал на сторону Трампа по делу о его роли в беспорядках под Капитолием.
Адвокаты Трампа еще на досудебном этапе пытались добиться рассмотрения именно в федеральном суде и настаивают, что это обеспечит наиболее беспристрастное рассмотрение.
Если бы это удалось, адвокаты попытались бы добиваться отмены дела на основании решения Верховного суда об иммунитете Трампа.
Они настаивают, что если же дело останется в суде Нью-Йорка и приговор объявят 18 сентября, как запланировано, это можно трактовать как вмешательство в выборы.
Ходатайство будет рассматривать тот же федеральный судья в Манхэттене, который уже отклонял запрос о переносе дела.
Тем временем нью-йоркский судья Хуан Мерчан, который рассматривает дело экс-президента США Дональда Трампа о выплате денег порнозвезде в обмен на сокрытие информации, рассматривает запрос Трампа о переносе оглашения приговора на какую-то дату после 5 ноября, а также об отмене вердикта в связи с решением Верховного суда.
Перед этим Мерчан в третий раз отклонил требование взять самоотвод.
Напомним, речь идет о деле, в котором Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.