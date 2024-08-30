Європа готується до незвично теплого вересня після літньої спеки

На Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту – спека прогнозується й в Україні.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, яке посилається на низку прогнозів, передає "Європейська правда".

Зокрема, прогноз Atmospheric G2 вказує, що на початку місяця на материку очікується температура на 5-8 градусів вище за 30-річне середнє значення.

Метеоролог з компанії Maxar Technologies зауважив, що особливо тепло буде на півдні Німеччини, Балканах, в Україні та країнах Балтії.

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Журналісти зауважили, що глобальне потепління продовжує літню спеку в Європі на вересень та навіть жовтень, що збільшує загрозу екстремальних погодних явищ, таких як повені, сильні шторми та лісові пожежі.

Водночас більш м’які умови також можуть затримати початок опалювального сезону, як у 2023 році.

За словами метеоролога AccuWeather Джейсона Ніколса, у деяких регіонах, включаючи більшу частину Іспанії, Балкани та Східну Європу, посуха збережеться і у вересні.

На другу половину місяця прогноз невизначений, оскільки він буде залежати від впливу теплого Атлантичного океану і явища Ла-Нінья. Атлантичні температури були близькі до рекордно високих протягом кількох місяців, і історично це зігрівало Європу у вересні.

У матеріалі нагадали, що вересень важливий для енерготрейдерів, оскільки контракти на опалювальний сезон укладаються наприкінці місяця.

Як відомо, зростання попиту на охолодження підняло ціни на електроенергію до рекордних значень в Італії в серпні, але зима стане більш серйозним випробуванням для всього регіону.

Нагадаємо, у Фінляндії кліматичні активісти подали до суду на уряд за відставання від зобов’язань у рамках закону щодо протидії змінам клімату.

У звіті Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal) за 2023 рік повідомляли, що у Європі внаслідок екстремальної спеки торік померли понад 47 000 людей, найбільше – у південних країнах.

Як прогнозують науковці, кількість смертей у Європі, спровокованих впливом екстремально спекотної погоди, до 2100 року може зрости утричі.