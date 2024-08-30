Европа готовится к необычно теплому сентябрю после летней жары
Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента – жара прогнозируется и в Украине.
Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, которое ссылается на ряд прогнозов, передает "Европейская правда".
В частности, прогноз Atmospheric G2 указывает, что в начале месяца на материке ожидается температура на 5-8 градусов выше 30-летнего среднего значения.
Метеоролог из компании Maxar Technologies отметил, что особенно тепло будет на юге Германии, Балканах, в Украине и странах Балтии.
Журналисты отметили, что глобальное потепление продолжает летнюю жару в Европе на сентябрь и даже октябрь, что увеличивает угрозу экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, сильные штормы и лесные пожары.
В то же время более мягкие условия также могут задержать начало отопительного сезона, как в 2023 году.
По словам метеоролога AccuWeather Джейсона Николса, в некоторых регионах, включая большую часть Испании, Балканы и Восточную Европу, засуха сохранится и в сентябре.
На вторую половину месяца прогноз неопределенный, поскольку он будет зависеть от влияния теплого Атлантического океана и явления Ла-Нинья. Атлантические температуры были близки к рекордно высоким в течение нескольких месяцев, и исторически это согревало Европу в сентябре.
В материале напомнили, что сентябрь важен для энерготрейдеров, поскольку контракты на отопительный сезон заключаются в конце месяца.
Как известно, рост спроса на охлаждение поднял цены на электроэнергию до рекордных значений в Италии в августе, но зима станет более серьезным испытанием для всего региона.
Напомним, в Финляндии климатические активисты подали в суд на правительство за отставание от обязательств в рамках закона по противодействию изменениям климата.
В отчете Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) за 2023 год сообщали, что в Европе в результате экстремальной жары в прошлом году умерли более 47 тысяч человек, больше всего – в южных странах.
Как прогнозируют ученые, количество смертей в Европе, спровоцированных влиянием экстремально жаркой погоды, к 2100 году может вырасти втрое.