Европа готовится к необычно теплому сентябрю после летней жары

Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента – жара прогнозируется и в Украине.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, которое ссылается на ряд прогнозов, передает "Европейская правда".

В частности, прогноз Atmospheric G2 указывает, что в начале месяца на материке ожидается температура на 5-8 градусов выше 30-летнего среднего значения.

Метеоролог из компании Maxar Technologies отметил, что особенно тепло будет на юге Германии, Балканах, в Украине и странах Балтии.

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Журналисты отметили, что глобальное потепление продолжает летнюю жару в Европе на сентябрь и даже октябрь, что увеличивает угрозу экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, сильные штормы и лесные пожары.

В то же время более мягкие условия также могут задержать начало отопительного сезона, как в 2023 году.

По словам метеоролога AccuWeather Джейсона Николса, в некоторых регионах, включая большую часть Испании, Балканы и Восточную Европу, засуха сохранится и в сентябре.

На вторую половину месяца прогноз неопределенный, поскольку он будет зависеть от влияния теплого Атлантического океана и явления Ла-Нинья. Атлантические температуры были близки к рекордно высоким в течение нескольких месяцев, и исторически это согревало Европу в сентябре.

В материале напомнили, что сентябрь важен для энерготрейдеров, поскольку контракты на отопительный сезон заключаются в конце месяца.

Как известно, рост спроса на охлаждение поднял цены на электроэнергию до рекордных значений в Италии в августе, но зима станет более серьезным испытанием для всего региона.

Напомним, в Финляндии климатические активисты подали в суд на правительство за отставание от обязательств в рамках закона по противодействию изменениям климата.

В отчете Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) за 2023 год сообщали, что в Европе в результате экстремальной жары в прошлом году умерли более 47 тысяч человек, больше всего – в южных странах.

Как прогнозируют ученые, количество смертей в Европе, спровоцированных влиянием экстремально жаркой погоды, к 2100 году может вырасти втрое.