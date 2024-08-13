У Європі жертвами спеки минулого року стали понад 47 тисяч осіб

У 2023 році понад 47 тисяч людей померли в Європі через екстремально високі температури, причому найбільше постраждали країни на півдні континенту.

Про це йдеться у звіті Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal), який наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, минулий рік був найспекотнішим у світі за всю історію спостережень. Тож жителі стикаються зі зростанням ризиків для здоров'я, спричиненими сильною спекою.

Згідно зі звітом, кількість смертей у 2023 році була б на 80% вищою, якби за останні 20 років не були запроваджені заходи, що допомагають людям адаптуватися до підвищення температури, таких як системи раннього попередження та покращення охорони здоров'я.

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"Наші результати показують, як відбувалися процеси адаптації суспільства до високих температур протягом нинішнього століття, які різко знизили пов'язану з теплом вразливість і ризик смертності влітку, особливо серед людей похилого віку", – сказала Еліза Галло, дослідниця ISGlobal.

Дослідники використовували записи про смерть і температуру з 35 європейських країн. За їхніми оцінками, 47 690 людей померли від причин, пов'язаних зі спекою.

Якщо скоригувати дані на кількість населення, то Греція, Болгарія, Італія та Іспанія виявилися країнами з найвищими показниками смертності від спеки.

Раніше повідомляли, що четверта хвиля літньої спеки останніми днями накрила Іспанію: у неділю північні регіони країни пережили аномально високі температури, що перевищували 40 градусів за Цельсієм.

А в деяких найпопулярніших туристичних містах Італії різко зросла кількість людей, які звертаються по невідкладну медичну допомогу у зв'язку із сильною спекою.