У Європі жертвами спеки минулого року стали понад 47 тисяч осіб
Новини — Вівторок, 13 серпня 2024, 10:35 —
У 2023 році понад 47 тисяч людей померли в Європі через екстремально високі температури, причому найбільше постраждали країни на півдні континенту.
Про це йдеться у звіті Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal), який наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначено, минулий рік був найспекотнішим у світі за всю історію спостережень. Тож жителі стикаються зі зростанням ризиків для здоров'я, спричиненими сильною спекою.
Згідно зі звітом, кількість смертей у 2023 році була б на 80% вищою, якби за останні 20 років не були запроваджені заходи, що допомагають людям адаптуватися до підвищення температури, таких як системи раннього попередження та покращення охорони здоров'я.
"Наші результати показують, як відбувалися процеси адаптації суспільства до високих температур протягом нинішнього століття, які різко знизили пов'язану з теплом вразливість і ризик смертності влітку, особливо серед людей похилого віку", – сказала Еліза Галло, дослідниця ISGlobal.
Дослідники використовували записи про смерть і температуру з 35 європейських країн. За їхніми оцінками, 47 690 людей померли від причин, пов'язаних зі спекою.
Якщо скоригувати дані на кількість населення, то Греція, Болгарія, Італія та Іспанія виявилися країнами з найвищими показниками смертності від спеки.
Раніше повідомляли, що четверта хвиля літньої спеки останніми днями накрила Іспанію: у неділю північні регіони країни пережили аномально високі температури, що перевищували 40 градусів за Цельсієм.
А в деяких найпопулярніших туристичних містах Італії різко зросла кількість людей, які звертаються по невідкладну медичну допомогу у зв'язку із сильною спекою.