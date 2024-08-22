У Фінляндії кліматичні активісти подали до суду на уряд за "відставання від зобов’язань"

У Фінляндії група екологічних та правозахисних організацій подала позов проти уряду Петтері Орпо за недостатні кроки країни для протидії змінам клімату.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Активісти у своєму позові проти уряду до Вищого адміністративного суду посилаються на цілі, закріплені у законі щодо клімату, який набув чинності влітку 2022 року, і вказують на те, що реальні кроки відстають.

До позову долучилися Фінська асоціація із захисту клімату, Greenpeace, Amnesty, асоціація саамської молоді у Фінляндії та ще декілька груп.

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Організації вказують, що недостатні дії уряду ставлять під загрозу виконання шести секцій закону і можуть вважатися також порушенням базових прав, оскільки стан довкілля прямо впливає на життя і здоров’я людей.

Вони вимагають, щоб уряд швидко почав робити достатньо для виправлення поточної ситуації.

Міністерка довкілля раніше цього літа також визнавала певне відставання Фінляндії від заявлених планів.

Активісти вже намагалися подавати такий позов раніше, ще за уряду Санни Марін. Тоді його не взялися розглядати з поясненням, що закон щодо клімату лише щойно набув чинності.

Нагадаємо, раніше цього літа Саамський парламент Норвегії – виборний представницький орган корінного народу саамів – вирішив судитися з державою через рішення, наслідком якого стане поява вітрових електростанцій у зоні їхніх інтересів.

А у Німеччині суд зобов'язав уряд вдосконалити національну програму з якості повітря.