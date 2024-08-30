У Литві впав літак, яким керував пілот напідпитку

В Каунаському районі Литви напередодні впав невеликий літак, на борту якого перебували двоє чоловіків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Про інцидент у Каунаському районі було поінформовано Єдиний центр допомоги.

Департамент пожежної безпеки та порятунку повідомив, що на місці події виявили літак, з якого витекло пальне.

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Пожежники-рятувальники сказали, що постраждали двоє людей, одному лікарі надали допомогу на місці.

За даними поліції, люди серйозно не постраждали.

Пізніше з'ясувалося, що в літаку було двоє чоловіків, вони сказали, що разом керували літаком.

За даними поліції, один з чоловіків був п'яний – 2,54 проміле. Другий пілот був тверезим.

Раніше повідомляли, що в англійському графстві Глостершир легкомоторний літак упав на трасу, ніхто не постраждав.

Протягом серпня стало відомо про аварію літака на півдні Литви, а також про падіння в море приватного колекційного літака у Франції.