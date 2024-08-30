В Литве упал самолет, которым управлял выпивший пилот
Новости — Пятница, 30 августа 2024, 11:16 —
В Каунасском районе Литвы накануне упал небольшой самолет, на борту которого находились двое мужчин.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Об инциденте в Каунасском районе был проинформирован Единый центр помощи.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что на месте происшествия обнаружили самолет, из которого вытекло топливо.
Пожарные-спасатели сказали, что пострадали два человека, одному врачи оказали помощь на месте.
По данным полиции, люди серьезно не пострадали.
Позже выяснилось, что в самолете было двое мужчин, они сказали, что вместе управляли самолетом.
По данным полиции, один из мужчин был пьян – 2,54 промилле. Второй пилот был трезвым.
Ранее сообщалось, что в английском графстве Глостершир легкомоторный самолет упал на трассу, никто не пострадал.
В течение августа стало известно об аварии самолета на юге Литвы, а также о падении в море частного коллекционного самолета во Франции.