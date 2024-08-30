В Литве упал самолет, которым управлял выпивший пилот

В Каунасском районе Литвы накануне упал небольшой самолет, на борту которого находились двое мужчин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Об инциденте в Каунасском районе был проинформирован Единый центр помощи.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что на месте происшествия обнаружили самолет, из которого вытекло топливо.

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Пожарные-спасатели сказали, что пострадали два человека, одному врачи оказали помощь на месте.

По данным полиции, люди серьезно не пострадали.

Позже выяснилось, что в самолете было двое мужчин, они сказали, что вместе управляли самолетом.

По данным полиции, один из мужчин был пьян – 2,54 промилле. Второй пилот был трезвым.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Глостершир легкомоторный самолет упал на трассу, никто не пострадал.

В течение августа стало известно об аварии самолета на юге Литвы, а также о падении в море частного коллекционного самолета во Франции.