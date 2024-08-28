В Англії легкий літак упав на трасу, пілот і пасажир вижили
Новини — Середа, 28 серпня 2024, 16:46 —
В англійському графстві Глостершир вдень у вівторок, 27 серпня, легкомоторний літак упав на трасу, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.
Інцидент стався під час польоту, який організували члени місцевого клубу планеристів. Літак, у якому вони сиділи, упав на трасу неподалік аеродрому.
За словами очевидця, літак ніби "заглох і пірнув носом у головну дорогу".
На фото з місця подій видно пілота й пасажира літака, які сидять у кабіні після аварійної посадки. Одне з крил літака відламалось, а уламки розкидані по трасі.
Речник клубу планеристів Кріс Купер сказав The Telegraph, що розслідуванням катастрофи займається британський Відділ розслідувань авіаційних подій.
За його словами, пілот і пасажир літака перебувають у лікарні з легкими травмами. Про інших постраждалих унаслідок інциденту не повідомлялось.
Зазначимо, що аварії за участю легких літаків час від часу трапляються в різних європейських країнах.
Протягом серпня стало відомо про аварію літака на півдні Литви, а також про падіння в море приватного колекційного літака у Франції.