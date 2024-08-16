У Франції під час авіашоу колекційний літак впав у море

У Франції приватний колекційний літак Fouga Magister впав у море біля Ле-Лаванду у департаменті Вар.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Інформацію про авіакатастрофу підтвердила місцева портова адміністрація.

Інцидент трапився у п’ятницю увечері під час авіашоу з нагоди 80-ї річниці висадки в Провансі.

Реклама:

Accident d’un avion de la patrouille de France au Lavandou à l’instant. En espérant que le pilote soit indemne. pic.twitter.com/LwXCjQZ38l – Maxime Govare (@MGovare) August 16, 2024

Під час авіакатастрофи пілот не зміг катапультуватись. Його доля наразі невідома.

На морі працюють рятувальники, а авіашоу зупинено.

"Рятувальні операції з пошуку пілота наразі координує Середземноморський регіональний оперативний центр спостереження і порятунку (CROSS). У пошуках задіяні сили пожежно-рятувальної служби департаменту Вар і морської жандармерії", – йдеться в пресрелізі префектури Вар.

Fouga Magister, колишній флагманський літак Військово-повітряних сил Франції з 1964 по 1981 рік, був спеціально розроблений для льотних шкіл і тренувань. Літак особливо популярний серед колекціонерів.

Нагадаємо, у середу у Франції сталась авіакатастрофа з двома винищувачами.

Один з пілотів був знайдений цілим і неушкодженим, ще двоє загинули.