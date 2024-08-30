В Чехии взорвали бомбу времен Второй мировой войны, из-за которой приостанавливал работу завод
Неподалеку чешского города Литвинов в пятницу, 30 августа, полицейские пиротехники обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, найденную на прошлой неделе во время земляных работ на территории химического завода.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.
Бомбу у Литвинова взорвали после полудня по местному времени трое пиротехников в сотрудничестве с пожарной командой.
Непосредственно подрыв осуществляли два взрывотехники во взрывозащищенном автомобиле с расстояния 300-500 метров. Третий взрывотехник находился еще в 300 метрах от них. Для смягчения последствий взрыва бомбу обложили 440 мешками с песком.
Вскоре после обезвреживания бомбы, в 13:20, сняли ограничения движения в близлежащих районах.
Takto vypadá bezpečnostní okolí po výbuchu. Stále platí, i že i po vizuální kontrole na místě nejsou patrné žádné škody většího rozsahu. Puma byla bezpečně zničena. pic.twitter.com/vrwESTRZyp– Policie ČR (@PolicieCZ) August 30, 2024
В результате подрыва значительных разрушений не зафиксировали, только в здании примерно в 50 метрах от места взрыва выбило стеклянные панели, заявил журналистам руководитель саперной службы Карел Чадил.
По словам заместителя директора региональной пожарной бригады Петра Климы, на месте происшествия работают 140 пожарных и 100 единиц техники. Они заботятся о безопасности территории и смягчении любых вторичных последствий детонации.
Британскую авиабомбу весом 250 кг со времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ на прошлой неделе на территории промышленного хаба Chempark Záluží, в котором расположены многие компании химической промышленности.
Химическая производственная площадка Chempark Záluží, где была найдена бомба, является крупнейшей в своем роде в Чешской Республике и принадлежит компании Orlen Unipetrol. На ней расположены десятки компаний и работает около 6500 человек.
После 14:00 на территорию завода зашли первые работники, чтобы проверить, можно ли возобновить производство. Производство может быть запущено в течение нескольких дней.
Ранее в Северной Ирландии из-за старой бомбы на несколько дней эвакуировали сотни семей.