У Франції лідер правих, якого вигнала власна партія, фігурує в корупційному розслідуванні

Прокуратура Ніцци 31 травня розпочала розслідування щодо привласнення державних коштів, об'єктом якого став лідер правої партії "Республіканці" Ерік Сіотті, що потрапив в опалу своїх же однопартійців через пропозицію об’єднання з ультраправими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Прокуратура Ніцци пояснила, що розслідування розпочали після отриманої у травні 2023 року інформації про нібито безкоштовне користування місцями для паркування людьми, близькими до Сіотті.

Як стверджується, восьмеро людей, включно з лідером "Республіканців" та кількома його помічниками, використовували ваучери для безкоштовного паркування, надані Торгово-промисловою палатою Ніцци, під час виборчої кампанії 2022 року.

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Сам Сіотті засудив "очевидні політичні маніпуляції" після публікації інформації про розслідування, заявивши, що вона нібито надійшла від його опонента, мера Ніцци Крістіана Естрозі.

Лідер "Республіканців" перебуває в центрі скандалу з минулого тижня, коли оголосив про об'єднання з ультраправим "Національним об'єднанням" для спільної перемоги над партією Емманюеля Макрона на дострокових парламентських виборах.

Ця пропозиція обурила ключових партійців "Республіканців", які ухвалили рішення виключити Сіотті з політсили.

Тим не менш, суд призупинив дію цього рішення, тож нині Ерік Сіотті формально залишається лідером партії.