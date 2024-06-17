У Франції лідер правих, якого вигнала власна партія, фігурує в корупційному розслідуванні
Прокуратура Ніцци 31 травня розпочала розслідування щодо привласнення державних коштів, об'єктом якого став лідер правої партії "Республіканці" Ерік Сіотті, що потрапив в опалу своїх же однопартійців через пропозицію об’єднання з ультраправими.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Прокуратура Ніцци пояснила, що розслідування розпочали після отриманої у травні 2023 року інформації про нібито безкоштовне користування місцями для паркування людьми, близькими до Сіотті.
Як стверджується, восьмеро людей, включно з лідером "Республіканців" та кількома його помічниками, використовували ваучери для безкоштовного паркування, надані Торгово-промисловою палатою Ніцци, під час виборчої кампанії 2022 року.
Сам Сіотті засудив "очевидні політичні маніпуляції" після публікації інформації про розслідування, заявивши, що вона нібито надійшла від його опонента, мера Ніцци Крістіана Естрозі.
Лідер "Республіканців" перебуває в центрі скандалу з минулого тижня, коли оголосив про об'єднання з ультраправим "Національним об'єднанням" для спільної перемоги над партією Емманюеля Макрона на дострокових парламентських виборах.
Ця пропозиція обурила ключових партійців "Республіканців", які ухвалили рішення виключити Сіотті з політсили.
Тим не менш, суд призупинив дію цього рішення, тож нині Ерік Сіотті формально залишається лідером партії.