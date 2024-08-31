Во Франции лидер правых, попавший в опалу из-за союза с Ле Пен, создает собственную партию

Председатель правой французской партии "Республиканцы" Эрик Сиотти, который накануне последних парламентских выборов вызвал конфликт из-за предложения сотрудничать с ультраправыми, объявил о создании собственной политсилы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Во время речи в департаменте Приморские Альпы в субботу, 31 августа, Сиотти заявил о возвращении во французскую политику во главе новой партии под названием "Союз правых за республику" (Union des Droites pour la République, UDR).

"Бренд "Республиканцев" устарел, дискредитирован поражениями, противоречиями и недостатком мужества... Чтобы возродиться, мы должны решиться все изменить. Этой великой партией правых будет "Союз правых за республику", – объявил он.

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Название партии является прямой ссылкой на "Союз демократов за республику" – партию, созданную в 1967 году в поддержку генерала Шарля де Голля.

Сейчас Сиотти возглавляет в Национальной ассамблее (нижней палате парламента Франции) фракцию "Справа" (À droite), которая насчитывает 16 депутатов и объединяет его симпатиков из "Республиканцев".

Руководство этой партии перед выборами в июне приняло решение отстранить лидера из-за его решения объединить усилия с ультраправым "Национальным объединением". Позже суд временно приостановил действие этого решения.

Судьба Сиотти на посту лидера "Республиканцев" должна решиться в суде 14 октября. Он ранее говорил, что хочет, чтобы окончательное решение приняли рядовые члены партии.