Засновник партії влади Грузії розповів, що хоче зробити з православ’ям у конституції

Партія влади "Грузинська мрія" обіцяє уточнити в конституції держави положення про "особливу роль Грузинської православної церкви" у разі перемоги на майбутніх парламентських виборах.

Про це на передвиборчому мітингу в суботу, 31 серпня, заявив мільярдер-засновник і почесний голова партії влади Бідзіна Іванішвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

У конституції Грузії, ухваленій 1995 року, є положення про повну свободу релігійних переконань і віросповідання та водночас – про "особливу роль" Грузинської православної церкви в історії країни та незалежність від держави.

Іванішвілі вважає, що нинішня конституція "недостатньо відображає" роль, яку церква відіграє в житті країни, водночас каже про "безперервні нападки" на ГПЦ, покликані "розхитати ідентичність Грузії".

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"Для того, щоб ще більше зміцнити конституційний статус православ'я і Православної Церкви, і щоб конституційний запис ще точніше відображав наявну дійсність, у конституції Грузії православ'я буде відображено як основу ідентичності грузинської держави", – анонсував мільярдер.

Він додав, що в разі зміни Основний закон також підкреслюватиме особливу роль ГПЦ в історії та сучасності Грузії, а також "повністю підтвердить принципи незалежності та свободи віросповідання" церкви.

Раніше цього тижня в Патріархії ГПЦ підтвердили, що початкова пропозиція партії влади полягала в тому, щоб надати православ'ю статус державної релігії, але ця ідея не знайшла достатньої підтримки в керівництва церкви.

Про те, що "Грузинська мрія" бажає "врегулювати Конституцією захист ідентичності та національних цінностей", Іванішвілі оголосив ще два тижні тому.

Окрім питання церкви, партія влади Грузії прагне змінити конституцію, аби заборонити більшість опозиційних партій, закріпити боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою", а також "змінити систему держуправління" на випадок відновлення територіальної цілісності.

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