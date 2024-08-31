Основатель партии власти Грузии рассказал, что хочет сделать с православием в конституции

Партия власти "Грузинская мечта" обещает уточнить в конституции государства положение об "особой роли Грузинской православной церкви" в случае победы на предстоящих парламентских выборах.

Об этом на предвыборном митинге в субботу, 31 августа, заявил миллиардер-основатель и почетный председатель партии власти Бидзина Иванишвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В конституции Грузии, принятой в 1995 году, есть положение о полной свободе религиозных убеждений и вероисповедания и одновременно – об "особой роли" Грузинской православной церкви в истории страны и независимости от государства.

Иванишвили считает, что нынешняя конституция "недостаточно отражает" роль, которую церковь играет в жизни страны, в то же время говорит о "непрерывных нападках" на ГПЦ, призванных "расшатать идентичность Грузии".

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"Для того, чтобы еще больше укрепить конституционный статус православия и Православной Церкви, и чтобы конституционная запись еще точнее отражала существующую действительность, в конституции Грузии православие будет отражено как основа идентичности грузинского государства", – анонсировал миллиардер.

Он добавил, что в случае изменения Основной закон также будет подчеркивать особую роль ГПЦ в истории и современности Грузии, а также "полностью подтвердит принципы независимости и свободы вероисповедания" церкви.

Ранее на этой неделе в Патриархии ГПЦ подтвердили, что первоначальное предложение партии власти заключалось в том, чтобы предоставить православию статус государственной религии, но эта идея не нашла достаточной поддержки у руководства церкви.

О том, что "Грузинская мечта" желает "урегулировать Конституцией защиту идентичности и национальных ценностей", Иванишвили объявил еще две недели назад.

Кроме вопроса церкви, партия власти Грузии стремится изменить конституцию, чтобы запретить большинство оппозиционных партий, закрепить борьбу с "ЛГБТ-пропагандой", а также "изменить систему госуправления" на случай восстановления территориальной целостности.

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