Патріархія Грузії підтвердила плани влади зробити православ’я державною релігією

Речник патріархії Грузинської православної церкви (ГПЦ) Андрія Джагмаїдзе підтвердив, що влада Грузії консультувалась із церквою стосовно можливого проголошення православ'я державною релігією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Эхо Кавказа".

Джагмаїдзе заявив, що патріархія ГПЦ отримала від влади пропозицію проголосити православ’я держрелігією, і нині в церкві міркують над тим, у якій формі її можна втілити.

Він похвалив партію влади, "Грузинську мрію", за "чітку лінію щодо захисту національних цінностей і традицій" та "політику миру" і наміри "ще більше посилити роль і статус церкви" в країні.

Реклама:

"Це (оголошення православ’я державною релігією. – Ред.) доброзичлива пропозиція сприяти тому, що так ясно робить зараз держава і що завжди робила Церква – захисту традицій і поглибленому поширенню християнських цінностей", – вважає речник ГПЦ.

Частина представників православної церкви Грузії водночас уже висловила стурбованість через останні заяви влади. Приміром, архієпископ Дманіської та Агарак-Таширської єпархій ГПЦ Зенон Іараджулі назвав ініціативу "Грузинської мрії" помилкою.

"Незалежність церкви від держави необхідна під час кризи, створеної самою державою, політичних та інших обставин країни, коли двері можуть бути зачинені для держави або уряду", – пояснив він свою думку.

Цього тижня опозиційні грузинські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що керівна партія "Грузинська мрія" планує оголосити православ’я державною релігією.

Ця ідея раніше оголошувалась партією влади Грузії як одна зі змін до конституції, яку вони прагнуть втілити в разі перемоги на парламентських виборах наприкінці жовтня.

У "Грузинській мрії" відкрито говорили про те, що ставлять за мету "захист ідентичності і національних цінностей Грузії", а засновник партії Бідзіна Іванішвілі казав, що у близькому майбутньому суспільство повідомлять про "дуже важливе питання екзистенційної ваги для Грузії та християнської віри".

Читайте також: 4 кроки до розриву із Заходом: як влада Грузії планує "узаконити" свою дружбу з Росією.