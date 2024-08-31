Промосковському кандидату в президенти Молдови вдруге відмовили в реєстрації

Центральна виборча комісія Молдови на засіданні в суботу, 31 серпня, відмовилась реєструвати Василе Болю, висунутого промосковським блоком "Перемога" як кандидата в президенти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Молдовська ЦВК відмовилась приймати документи Болі на засіданні в суботу, коли спливав останній день реєстрації кандидатів у президенти.

Також відомство відмовило в реєстрації кандидатці Людмилі Корсун, натомість прийняло документи в трьох інших потенційних кандидатів у президенти – зокрема експрем’єра Василе Тарлева.

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Попередній раз промосковського кандидата відмовились реєструвати 29 серпня. Сам Боля вже встиг розкритикувати рішення "кишенькового ЦВК" і пообіцяв оскаржити його в суді.

Молдовського депутата, колишнього члена молдовської Партії соціалістів висунули кандидатом у президенти на з’їзді проросійського блоку "Перемога" на початку серпня. При цьому Боля позиціонував себе як нібито незалежний кандидат, коли подавав документи.

Нині в Молдові триває передвиборчий період перед президентськими виборами, які мають відбутись 20 жовтня.

Молдовська Центральна виборча комісія зареєструвала ініціативні групи низки потенційних кандидатів на виборах президента, серед яких і чинна голова країни Мая Санду.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.