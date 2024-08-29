У Молдові відмовили в реєстрації промосковського кандидата у президенти

Центральна виборча комісія Молдови в четвер, 29 серпня, відмовила в реєстрації ініціативної групи Василе Болі, висунутого кандидатом у президенти від проросійського блоку "Перемога".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

На засіданні шість членів молдовського ЦВК відмовили в реєстрації ініціативної групи Болі, ще троє утримались.

Причиною для відмови в реєстрації назвали неможливість Болі позиціонувати себе як незалежного кандидата (саме так він хотів зареєструватись, хоча його висунув проросійський блок "Перемога").

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Раніше на цьому ж засіданні ЦВК Молдови запросила Міністерство юстиції обмежити діяльність партії "Відродження", яка входить до блоку "Перемоги" та членом якої є Боля, і скасувала реєстрацію ініціативної групи іншого кандидата, експрем’єра Василе Тарлева.

Сам Боля стверджував, що 25 серпня залишив партію і в його ініціативну групу входять тільки "його друзі, фіни і куми".

Нагадаємо, у серпні в Молдові розпочався передвиборчий період перед президентськими виборами, які мають відбутись 20 жовтня.

Раніше Центральна виборча комісія зареєструвала ініціативні групи дев'яти потенційних кандидатів на виборах президента, серед яких і чинна голова країни Мая Санду.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.