Промосковскому кандидату в президенты Молдовы во второй раз отказали в регистрации

Центральная избирательная комиссия Молдовы на заседании в субботу, 31 августа, отказалась регистрировать Василе Болю, выдвинутого промосковским блоком "Победа" в качестве кандидата в президенты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Молдавская ЦИК отказалась принимать документы Боли на заседании в субботу, когда истекал последний день регистрации кандидатов в президенты.

Также ведомство отказало в регистрации кандидату Людмиле Корсун, зато приняло документы у трех других потенциальных кандидатов в президенты – в частности экс-премьера Василе Тарлева.

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Предыдущий раз промосковского кандидата отказались регистрировать 29 августа. Сам Боля уже успел раскритиковать решение "карманного ЦИК" и пообещал обжаловать его в суде.

Молдавского депутата, бывшего члена молдавской Партии социалистов выдвинули кандидатом в президенты на съезде пророссийского блока "Победа" в начале августа. При этом Боля позиционировал себя как якобы независимый кандидат, когда подавал документы.

Сейчас в Молдове продолжается предвыборный период перед президентскими выборами, которые должны состояться 20 октября.

Молдавская Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативные группы ряда потенциальных кандидатов на выборах президента, среди которых и действующая глава страны Майя Санду.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.