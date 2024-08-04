Германия хочет заключить оборонное соглашение с Филиппинами в этом году

Филиппины и Германия в воскресенье обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Германии Борис Писториус и его филиппинский коллега Гилберто Теодоро обязались установить долгосрочные отношения между своими вооруженными силами, чтобы расширить обучение и двусторонние обмены, изучить возможности для расширения двустороннего сотрудничества в сфере вооружений и участвовать в совместных проектах.

Они встретились в Маниле во время первого визита немецкого министра обороны.

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Теодоро сказал, что Филиппины, которые стремятся модернизировать свои вооруженные силы для усиления внешней обороны, "будут искать возможности привлечь Германию как возможного поставщика этих возможностей".

Манила и Берлин углубляют военные связи на фоне обострения напряженности в последние месяцы между Китаем и Филиппинами, которые обмениваются обвинениями относительно столкновений в спорных районах Южно-Китайского моря.

Китай выразил обеспокоенность усилением связей между членами НАТО и такими азиатскими странами, как Япония, Южная Корея и Филиппины, в то время как Вашингтон и его партнеры расширяют подобные альянсы и партнерства.

Ранее Германия официально стала восемнадцатым членом возглавляемого Соединенными Штатами Командования ООН (UNC), которое следит за соблюдением перемирия между Северной и Южной Кореями после войны 1950-1953 годов.

Германия стала первым новым членом UNC с 2013 года, когда к силам присоединилась Италия.

UNC – это многонациональные военные силы, которые контролируют ситуацию в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между Южной и Северной Кореей. Страны формально остаются в состоянии войны, но между ними действует перемирие.

Силы ООН были созданы в 1950 году. Их задачей является обеспечение перемирия и одновременное поддержание связи с Северной Кореей. Они также обязаны помогать защищать Южную Корею в случае конфликта.

Усиление UNC происходит во время все большей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая рост влияния Китая и воинственную риторику со стороны КНДР.