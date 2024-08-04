Германия хочет заключить оборонное соглашение с Филиппинами в этом году
Филиппины и Германия в воскресенье обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Министр обороны Германии Борис Писториус и его филиппинский коллега Гилберто Теодоро обязались установить долгосрочные отношения между своими вооруженными силами, чтобы расширить обучение и двусторонние обмены, изучить возможности для расширения двустороннего сотрудничества в сфере вооружений и участвовать в совместных проектах.
Они встретились в Маниле во время первого визита немецкого министра обороны.
Теодоро сказал, что Филиппины, которые стремятся модернизировать свои вооруженные силы для усиления внешней обороны, "будут искать возможности привлечь Германию как возможного поставщика этих возможностей".
Манила и Берлин углубляют военные связи на фоне обострения напряженности в последние месяцы между Китаем и Филиппинами, которые обмениваются обвинениями относительно столкновений в спорных районах Южно-Китайского моря.
Китай выразил обеспокоенность усилением связей между членами НАТО и такими азиатскими странами, как Япония, Южная Корея и Филиппины, в то время как Вашингтон и его партнеры расширяют подобные альянсы и партнерства.
Ранее Германия официально стала восемнадцатым членом возглавляемого Соединенными Штатами Командования ООН (UNC), которое следит за соблюдением перемирия между Северной и Южной Кореями после войны 1950-1953 годов.
Германия стала первым новым членом UNC с 2013 года, когда к силам присоединилась Италия.
UNC – это многонациональные военные силы, которые контролируют ситуацию в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между Южной и Северной Кореей. Страны формально остаются в состоянии войны, но между ними действует перемирие.
Силы ООН были созданы в 1950 году. Их задачей является обеспечение перемирия и одновременное поддержание связи с Северной Кореей. Они также обязаны помогать защищать Южную Корею в случае конфликта.
Усиление UNC происходит во время все большей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая рост влияния Китая и воинственную риторику со стороны КНДР.