В Германии проверяют причастность левых экстремистов к поджогам на объектах Deutsche Bahn

Полиция Германии проверяет информацию о возможной причастности левых экстремистов к возгораниям на ряде объектов немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn после того, как на связанном с антиглобалистскими движениями сайте появилось сообщение с одобрением диверсий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Речь идет о по меньшей мере двух возгораниях в кабельных шахтах на железнодорожных путях в Германии в конце июля и в начале августа.

Первый инцидент произошел на объекте возле Бремена, второй – в Берлине.

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Из-за инцидента в Берлине до 6 августа ввели ограничения на движение поездов дальнего следования.

Полиция Бремена обнаружила на месте происшествия следы зажигательного вещества, после чего начала расследование, а отдел государственной безопасности земельного ведомства по уголовным делам рассматривает возможную политическую мотивацию злоумышленников.

В письме на платформе Indymedia, которую Федеральная служба защиты конституции Германии (спецслужба внутреннего назначения) рассматривает "как важнейшее средство распространения информации и пропаганды левоэкстремистской сцены в немецкоязычных странах", поощряется совершение подобных поджогов.

Авторы текста, которые остались анонимными, мотивируют такие действия тем, что Deutsche Bahn используется не только для гражданских перевозок, но и для транспортировки оружия НАТО. По мнению авторов письма, немецкий железнодорожный концерн таким образом способствует "практике колониализма" и "разжиганию войн".

Как указано, компетентные органы Германии проверяют подлинность левоэкстремистского послания.

Напомним, в ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. За чуть более чем двое суток последствия ликвидировали, с понедельника поезда должны курсировать в обычном режиме.

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.

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