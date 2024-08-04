На італійській Сицилії знову вивергається вулкан Етна

В ніч на 4 серпня почалася активна фаза виверження вулкана Етна, що розташований на італійському острові Сицилія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Corriere della Sera і ANSA.

Виверження почалося у ніч на неділю. У подальші ранкові години висота хмари вулканічного попелу й диму досягла 10 кілометрів у висоту.

Giuseppe Distefano / Etna Walk

Попіл поширюється переважно у південно-східному напрямку і падає на кілька населених пунктів.

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Через виверження розташований неподалік аеропорт міста Катанія не припиняв роботу, але один з секторів закрили і кількість прибуваючих рейсів скоротили до шести на годину.

Це вже п’ятий епізод активності Етни, починаючи з 4 липня. Минулого тижня аеропорт призупиняв роботу через активність Етни.

На початку липня з вулкана піднялася хмара попелу висотою до 5 км.

У ті ж дні велика хмара попелу піднялася з вулкана на розташованому неподалік острові Стромболі.