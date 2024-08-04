Укр Рус Eng

На італійській Сицилії знову вивергається вулкан Етна

Новини — Неділя, 4 серпня 2024, 17:36 — Марія Ємець

В ніч на 4 серпня почалася активна фаза виверження вулкана Етна, що розташований на італійському острові Сицилія. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Corriere della Sera і ANSA.

Виверження почалося у ніч на неділю. У подальші ранкові години висота хмари вулканічного попелу й диму досягла 10 кілометрів у висоту. 

Giuseppe Distefano / Etna Walk
Giuseppe Distefano / Etna Walk

Попіл поширюється переважно у південно-східному напрямку і падає на кілька населених пунктів. 

Реклама:

Через виверження розташований неподалік аеропорт міста Катанія не припиняв роботу, але один з секторів закрили і кількість прибуваючих рейсів скоротили до шести на годину. 

Це вже п’ятий епізод активності Етни, починаючи з 4 липня. Минулого тижня аеропорт призупиняв роботу через активність Етни. 

На початку липня з вулкана піднялася хмара попелу висотою до 5 км

У ті ж дні велика хмара попелу піднялася з вулкана на розташованому неподалік острові Стромболі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія ЄвроЖиття
Реклама: