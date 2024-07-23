Аеропорт на Сицилії призупинив роботу через густу хмару попелу з Етни
Новини — Вівторок, 23 липня 2024, 13:12 —
Аеропорт біля одного з найбільших міст італійського острова Сицилія призупинив роботу через активність вулкана Етна.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
Компанія-оператор аеропорту біля сицилійського міста Катанія оголосила про призупинення прийому та відправлення усіх рейсів у зв’язку з активністю Етни, що супроводжується виверженням попелу.
Роботу аеропорту планують відновити, щойно падіння попелу припиниться і від нього розчистять злітні смуги.
Рейси, відправлення або прибуття яких випадає на вимушену паузу у роботі летовища, скасують або спрямують в інші аеропорти, пасажирам потрібно буде уточнювати інформацію у своїх авіакомпаній.
З аналогічних причин аеропорт Катанії призупиняв роботу також 5 липня, тоді з Етни піднялася хмара попелу висотою до 5 км.
У ті ж дні велика хмара попелу піднялася з вулкана на розташованому неподалік острові Стромболі.