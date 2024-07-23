Аеропорт на Сицилії призупинив роботу через густу хмару попелу з Етни

Аеропорт біля одного з найбільших міст італійського острова Сицилія призупинив роботу через активність вулкана Етна.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Компанія-оператор аеропорту біля сицилійського міста Катанія оголосила про призупинення прийому та відправлення усіх рейсів у зв’язку з активністю Етни, що супроводжується виверженням попелу.

ANSA

Роботу аеропорту планують відновити, щойно падіння попелу припиниться і від нього розчистять злітні смуги.

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Рейси, відправлення або прибуття яких випадає на вимушену паузу у роботі летовища, скасують або спрямують в інші аеропорти, пасажирам потрібно буде уточнювати інформацію у своїх авіакомпаній.

З аналогічних причин аеропорт Катанії призупиняв роботу також 5 липня, тоді з Етни піднялася хмара попелу висотою до 5 км.

У ті ж дні велика хмара попелу піднялася з вулкана на розташованому неподалік острові Стромболі.