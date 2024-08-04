На итальянской Сицилии снова извергается вулкан Этна

В ночь на 4 августа началась активная фаза извержения вулкана Этна, расположенного на итальянском острове Сицилия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Corriere della Sera и ANSA.

Извержение началось в ночь на воскресенье. В последующие утренние часы высота облака вулканического пепла и дыма достигла 10 километров в высоту.

Giuseppe Distefano / Etna Walk

Из-за извержения расположенный неподалеку аэропорт города Катания не прекращал работу, но один из секторов закрыли и количество прибывающих рейсов сократили до шести в час.

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Это уже пятый эпизод активности Этны, начиная с 4 июля. На прошлой неделе аэропорт приостанавливал работу из-за активности Этны.

В начале июля с вулкана поднялось облако пепла высотой до 5 км.

В те же дни большое облако пепла поднялось с вулкана на расположенном неподалеку острове Стромболи.