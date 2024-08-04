На итальянской Сицилии снова извергается вулкан Этна
В ночь на 4 августа началась активная фаза извержения вулкана Этна, расположенного на итальянском острове Сицилия.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Corriere della Sera и ANSA.
Извержение началось в ночь на воскресенье. В последующие утренние часы высота облака вулканического пепла и дыма достигла 10 километров в высоту.
Из-за извержения расположенный неподалеку аэропорт города Катания не прекращал работу, но один из секторов закрыли и количество прибывающих рейсов сократили до шести в час.
etna patladı aq pic.twitter.com/0TGuROPERU– okagee (@cocojambo2007) August 4, 2024
Это уже пятый эпизод активности Этны, начиная с 4 июля. На прошлой неделе аэропорт приостанавливал работу из-за активности Этны.
В начале июля с вулкана поднялось облако пепла высотой до 5 км.
В те же дни большое облако пепла поднялось с вулкана на расположенном неподалеку острове Стромболи.