Аеропорт на Сицилії призупинив роботу через виверження Етни

Аеропорт біля одного з найбільших міст італійського острова Сицилія призупинив роботу через активність вулкана Етна.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Ввечері та в ніч на п’ятницю активізувався один з кратерів Етни, у найбільш інтенсивній фазі з нього вивергалася лава та піднялася хмара попелу висотою до 5 км.

Тим часом у Катанії та наближених до вулкана менших містах усе довкола почало посипати попелом. До ранку активність вулкана майже припинилася, але невідомо, чи це завершення виверження, чи лише тимчасова пауза.

Аеропорт Катанії оголосив, що призупиняє роботу, аби розчистити злітну смугу та паркувальні майданчики літаків.

"Робота відновиться, коли вулканічний попіл приберуть з секцій, де передбачається рух літаків", – зазначили в адміністрації.

Відновити відправлення рейсів розраховують з 15:00.

Схожий епізод був і наприкінці травня, коли аеропорт Катанії теж призупиняв роботу, щоб почистити злітно-посадкові смуги від попелу.

На розташованому неподалік острові Стромболі у четвер з кратера місцевого вулкану піднялася велика хмара попелу, ймовірно, через обвал всередині нього.