Над італійським островом піднялася густа хмара вулканічного попелу

Над південним італійським островом Стромболі піднялася густа хмара вулканічного попелу, хоча інтенсивної фази виверження зараз немає.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Близько 19 години у середу камери спостереження на острові зафіксували початок викиду хмари вулканічного попелу.

ANSA

За першими припущеннями обсерваторії Національного інституту геофізики та вулканології, причиною міг стати обвал породи всередині кратера вулкана. Незадовго перед цим сейсмографи зафіксували легкі поштовхи.

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Хмара пилу поширилася від північного кратера до берегової лінії понад морем.

Останній інтенсивний епізод виверження вулкана на цьому невеликому острові був восени 2022 року.

Вулкан Стромболі, однойменний з островом, є одним з чотирьох активних вулканів в Італії. Через те, що виверження добре видно з моря з великої відстані і певна активність спостерігається регулярно, його іноді називають "Середземноморським маяком".

Під час виверження 2019 року від падаючого каміння загинув турист, якого виверження застало зненацька неподалік від вершини, ще кілька людей отримали незначні травми.