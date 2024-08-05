Німеччина закликає до стриманості на тлі ризику ескалації на Близькому Сході

Уряд Німеччини вкотре закликав усіх учасників близькосхідного конфлікту не сприяти ескалації в регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник німецького Міністерства закордонних справ, якого цитує Tagesschau.

За його словами, Німеччина контактує з партнерами в регіоні "на всіх рівнях".

Він додав, що ескалації на Близькому Сході можна уникнути. Для цього потрібна була б "стриманість з усіх боків".

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Водночас заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер зазначив, що уряд Німеччини дивиться на ситуацію "з великим занепокоєнням".

Канцлер Олаф Шольц також неодноразово закликав не сприяти подальшій ескалації на Близькому Сході, додав він.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Іран не піде на ескалацію з Ізраїлем, незважаючи на погрози помститися за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Італія передала послу Ірану в Римі лист із закликом не допустити ескалації у Середземноморському регіоні на Близькому Сході.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн "Групи сами" (G7) попередив про можливу атаку Ірану на Ізраїль іже у понеділок.