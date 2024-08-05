Германия призывает к сдержанности на фоне риска эскалации на Ближнем Востоке

Правительство Германии в очередной раз призвало всех участников ближневосточного конфликта не способствовать эскалации в регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого Министерства иностранных дел, которого цитирует Tagesschau.

По его словам, Германия контактирует с партнерами в регионе "на всех уровнях".

Он добавил, что эскалации на Ближнем Востоке можно избежать. Для этого нужна была бы "сдержанность со всех сторон".

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В то же время заместитель спикера правительства Вольфганг Бюхнер отметил, что правительство Германии смотрит на ситуацию "с большим беспокойством".

Канцлер Олаф Шольц также неоднократно призывал не способствовать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, добавил он.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Иран не пойдет на эскалацию с Израилем, несмотря на угрозы отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании.

Италия передала послу Ирана в Риме письмо с призывом не допустить эскалации в Средиземноморском регионе на Ближнем Востоке.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министрами иностранных дел стран "Группы сами" (G7) предупредил об атаке Ирана на Израиль уже в понедельник.