Макрон про ситуацію на Близькому Сході: Ескалація не відповідає нічиїм інтересам

Президент Франції Емманюель Макрон у розмові з лідерами ОАЕ та Саудівської Аравії висловив занепокоєння ризиком ескалації на Близькому Сході.

Про це Макрон написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що розмовляв про поточну ситуацію на Близькому Сході з президентом ОАЕ Мохаммедом бін Зайд аль-Нахайяном і наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

"Ми закликаємо всіх причетних проявити відповідальність і стриманість, щоб уникнути регіональної ескалації", – зазначив французький президент.

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Макрон додав, що ескалація на Близькому Сході "не відповідає нічиїм інтересам".

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Іран не піде на ескалацію з Ізраїлем, незважаючи на погрози помститися за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Італія передала послу Ірану в Римі лист із закликом не допустити ескалації у Середземноморському регіоні на Близькому Сході.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн "Групи сами" (G7) попередив про можливу атаку Ірану на Ізраїль ближчим часом.