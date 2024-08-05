Макрон о ситуации на Ближнем Востоке: Эскалация не отвечает ничьим интересам

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии выразил обеспокоенность риском эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом Макрон написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что разговаривал о текущей ситуации на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

"Мы призываем всех причастных проявить ответственность и сдержанность, чтобы избежать региональной эскалации", – отметил французский президент.

Реклама:

Макрон добавил, что эскалация на Ближнем Востоке "не отвечает ничьим интересам".

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Иран не пойдет на эскалацию с Израилем, несмотря на угрозы отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании.

Италия передала послу Ирана в Риме письмо с призывом не допустить эскалации в Средиземноморском регионе на Ближнем Востоке.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министрами иностранных дел стран "Группы сами" (G7) предупредил об атаке Ирана на Израиль уже в ближайшее время..