ЗМІ: Вартість розміщення німецької бригади в Литві буде меншою, ніж очікувалось

Німецький уряд переглянув витрати на постійне розміщення бригади Бундесверу в Литві в бік зменшення, але затримки в реалізації цього проєкту викликають занепокоєння Міністерства оборони ФРН.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався Spiegel.

Якщо раніше відомство Бориса Пісторіуса оцінювало витрати на перебування німецької бригади в Литві у 6-9 мільярдів євро (ЗМІ називали навіть більші суми), нині федеральний уряд планує витратити від чотирьох до шести мільярдів євро на закупівлю нової військової техніки.

У листі до голови бюджетного комітету Бундестагу Хельге Брауна державний секретар Міністерства фінансів ФРН Флоріан Тонкар пояснює корекцію тим, що бригада "буде складатися як з нових, так і з чинних підрозділів, які вже забезпечені матеріальними засобами".

Реклама:

Крім того, з кінця 2027 року, коли бригада в Литві має бути повністю функціональною, щорічні операційні витрати на її утримання становитимуть один мільярд євро, ідеться в листі. Але й ці дані є оціночними, йдеться в листі посадовця Мінфіну Німеччини.

Водночас скорочення витрат не зняло занепокоєння німецького Міністерства оборони повільним просуванням розгортання в Литві. За інформацією Spiegel, литовська сторона не встигає облаштувати казарми, полігони та споруди для стоянки військової техніки для німців.

"Як наслідок, мета повної готовності німецької бригади до кінця 2027 року є непевною", – йдеться в публікації.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

До кінця 2027 року, за планом, на місці дислокації будуть розміщені 4800 військовослужбовців Збройних сил Німеччини і ще 200 цивільних.