СМИ: Стоимость размещения немецкой бригады в Литве будет меньше, чем ожидалось

Немецкое правительство пересмотрело расходы на постоянное размещение бригады Бундесвера в Литве в сторону уменьшения, но задержки в реализации этого проекта вызывают беспокойство Министерства обороны ФРГ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал Spiegel.

Если раньше ведомство Бориса Писториуса оценивало расходы на пребывание немецкой бригады в Литве в 6-9 миллиардов евро (СМИ называли даже большие суммы), сейчас федеральное правительство планирует потратить от четырех до шести миллиардов евро на закупку новой военной техники.

В письме к председателю бюджетного комитета Бундестага Хельге Брауна государственный секретарь Министерства финансов ФРГ Флориан Тонкар объясняет коррекцию тем, что бригада "будет состоять как из новых, так и из действующих подразделений, которые уже обеспечены материальными средствами".

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Кроме того, с конца 2027 года, когда бригада в Литве должна быть полностью функциональной, ежегодные операционные расходы на ее содержание составят один миллиард евро, говорится в письме. Но и эти данные являются оценочными, говорится в письме чиновника Минфина Германии.

В то же время сокращение расходов не сняло беспокойство немецкого Министерства обороны медленным продвижением развертывания в Литве. По информации Spiegel, литовская сторона не успевает обустроить казармы, полигоны и сооружения для стоянки военной техники для немцев.

"Как следствие, цель полной готовности немецкой бригады до конца 2027 года является неопределенной", – говорится в публикации.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. Солдаты поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

До конца 2027 года, по плану, на месте дислокации будут размещены 4800 военнослужащих Вооруженных сил Германии и еще 200 гражданских.