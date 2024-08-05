Блінкен закликає до деескалації між Іраном та Ізраїлем
Державний секретар США Ентоні Блінкен протягом останніх днів під час розмов із представниками країн Близького Сходу наголошував на необхідності уникнути ескалації між Ізраїлем та Іраном.
Про це на брифінгу в понеділок, 5 серпня, заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".
За словами Міллера, напередодні Блінкен говорив із міністрами закордонних справ країн "Групи семи" та прем’єр-міністром Іраку, а в понеділок – із прем’єром Катару та головою МЗС Єгипту, і в усіх розмовах доносив один і той же меседж.
"Ми перебуваємо у доленосній для регіону ситуації. І важливо, щоб усі сторони вжили заходів протягом найближчих днів, щоб утриматися від ескалації і вгамувати напруженість. Ескалація не є ні в чиїх інтересах", – додав речник.
Міллер пізніше підкреслив, що США стурбовані ризиком поширення конфлікту та через різні дипломатичні канали закликали Іран утриматись від ескалації.
"Ми не вважаємо, що ця атака обов'язково має відбутися, і ми намагаємося запобігти їй. Але, звісно, ми готові до всіх можливих варіантів", – додав представник Держдепу.
Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.
США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.