Блинкен призывает к деэскалации между Ираном и Израилем

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в последние дни во время разговоров с представителями стран Ближнего Востока подчеркивал необходимость избежать эскалации между Израилем и Ираном.

Об этом на брифинге в понедельник, 5 августа, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

По словам Миллера, накануне Блинкен говорил с министрами иностранных дел стран "Группы семи" и премьер-министром Ирака, а в понедельник – с премьером Катара и главой МИД Египта, и во всех разговорах доносил один и тот же месседж.

"Мы находимся в судьбоносной для региона ситуации. И важно, чтобы все стороны приняли меры в течение ближайших дней, чтобы воздержаться от эскалации и унять напряжённость. Эскалация не в чьих интересах", – добавил спикер.

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Миллер позже подчеркнул, что США обеспокоены риском распространения конфликта и через различные дипломатические каналы призвали Иран воздержаться от эскалации.

"Мы не считаем, что эта атака обязательно должна произойти, и мы пытаемся предотвратить ее. Но, конечно, мы готовы ко всем возможным вариантам", – добавил представитель Госдепа.

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.