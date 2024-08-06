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Дві французькі авіакомпанії продовжили паузу з рейсами до Лівану через загрозу ескалації

Новини — Вівторок, 6 серпня 2024, 14:50 — Марія Ємець

Дві французькі авіакомпанії оголосили про продовження періоду, на який вони призупинили рейси до столиці Лівану на тлі побоювань бойових дій між Іраном і підтримуваним ним угрупованням "Хезболла" та Ізраїлем. 

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда". 

Air France і Transavia заявили, що період скасування рейсів до столиці Лівану Бейрута продовжується до 8 серпня включно через напружену ситуацію у регіоні. 

Авіалінії скасували свої рейси з 29 липня. 

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В авіакомпаніях зазначили, що відновлення польотів після зазначеної дати буде залежати від оцінки розвитку ситуації.

Як відомо, через очікувану атаку Ірану і його проксі-сил проти Ізраїлю рейси до Лівану, а іноді й Ізраїлю призупинили низка авіаліній, а багато держав закликали своїх громадян виїздити з Лівану.

У Німеччині нібито готуються до масштабної евакуації своїх громадян із залученням військових, якщо у цьому виникне потреба. 

За даними ЗМІ, у США немає чіткої інформації, коли Іран може реалізувати свої погрози. Спершу атаку очікували у понеділок, але цього так і не сталося.  

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