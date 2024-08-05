ЗМІ: Бундесвер готується евакуювати громадян Німеччини з Лівану

Бундесвер готується до масштабної операції з евакуації німецьких громадян на Близькому Сході.

Про це стало відомо виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, підставою для проведення евакуації є дані розвідки, яка припускає, що Іран цього тижня завдасть удару по Ізраїлю.

Аналітики майже впевнені, що терористичне угрупування "Хезболла" також розпочне масовану атаку на Ізраїль з території Лівану.

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У своїх планах військові Німеччини зосереджуються насамперед на порятунку німців з Лівану. Військово-повітряні сили Німеччини мають невеликий парк транспортних літаків A400M і відповідні екіпажі, які вже кілька днів перебувають у стані готовності на випадок такої можливості.

Літаки можуть забирати німців у Бейруті за кілька годин польоту, висадити їх на острові Кіпр і знову попрямувати в бік ліванської столиці.

За даними німецького уряду, в Лівані наразі можуть перебувати понад 2000 німців. Однак у МЗС Німеччини припускають, що ця кількість може бути більшою.

Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.