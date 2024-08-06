Две французские авиакомпании продлили паузу с рейсами в Ливан из-за угрозы эскалации

Две французские авиакомпании объявили о продлении периода, на который они приостановили рейсы в столицу Ливана на фоне опасений боевых действий между Ираном и поддерживаемой им группировкой "Хезболла" и Израилем.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Air France и Transavia заявили, что период отмены рейсов в столицу Ливана Бейрут продолжается до 8 августа включительно из-за напряженной ситуации в регионе.

Авиалинии отменили свои рейсы с 29 июля.

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В авиакомпаниях отметили, что возобновление полетов после указанной даты будет зависеть от оценки развития ситуации.

Как известно, из-за ожидаемой атаки Ирана и его прокси-сил против Израиля рейсы в Ливан, а иногда и Израиль приостановили ряд авиалиний, а многие государства призвали своих граждан выезжать из Ливана.

В Германии якобы готовятся к масштабной эвакуации своих граждан с привлечением военных, если в этом возникнет необходимость.

По данным СМИ, в США нет четкой информации, когда Иран может реализовать свои угрозы. Сначала атаку ожидали в понедельник, но этого так и не произошло.