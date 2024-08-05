Lufthansa продовжує скасування рейсів в Ізраїль

Німецька авіакомпанія Lufthansa з безпекових міркувань продовжила скасування рейсів до Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Рейси німецької авіакомпанії до Тель-Авіва і Бейрута тепер лишатимуться скасованими до 12 серпня. Раніше обмеження діяло до 8 серпня.

Крім того, до 12 серпня скасовані рейси Lufthansa до ліванської столиці Бейрута.

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Також тепер обмеження зачеплять Тегеран. Lufthansa скасувала свої рейси до іранської столиці до 12 серпня.

За даними авіакомпанії, рейси до Аммана (Йорданія) та Ербіля (Ірак) будуть скасовані до 7 серпня.

Крім того, літаки Lufthansa до 7 серпня уникатимуть повітряного простору Ірану та Іраку.

Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.