Lufthansa продовжує скасування рейсів в Ізраїль
Німецька авіакомпанія Lufthansa з безпекових міркувань продовжила скасування рейсів до Ізраїлю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
Рейси німецької авіакомпанії до Тель-Авіва і Бейрута тепер лишатимуться скасованими до 12 серпня. Раніше обмеження діяло до 8 серпня.
Крім того, до 12 серпня скасовані рейси Lufthansa до ліванської столиці Бейрута.
Також тепер обмеження зачеплять Тегеран. Lufthansa скасувала свої рейси до іранської столиці до 12 серпня.
За даними авіакомпанії, рейси до Аммана (Йорданія) та Ербіля (Ірак) будуть скасовані до 7 серпня.
Крім того, літаки Lufthansa до 7 серпня уникатимуть повітряного простору Ірану та Іраку.
Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.
США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.