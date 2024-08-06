ЗМІ: Голова МЗС Британії може поїхати до Китаю для "перезавантаження" відносин

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі розглядає можливість візиту до Китаю у межах зусиль нового лейбористського уряду, спрямованих на перезавантаження відносин Лондона з Пекіном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналось агентство Bloomberg від поінформованих джерел.

Співрозмовники Bloomberg вказують, що поїздка Леммі до Китаю ще обговорюється, її графік і дати ще не визначені.

Останній візит голови британського МЗС до Китаю відбувся майже рік тому, за попереднього уряду Консервативної партії, й так само був спрямований на перезавантаження двосторонніх відносин на тлі репресій КНР проти продемократичних активістів у Гонконгу.

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Нинішні обговорення відбуваються на тлі напруженості у відносинах Пекіна та Лондона.

У травні британські посадовці заявили, що Китай стояв за викраденням персональних даних військовослужбовців збройних сил Британії, а перед тим Лондон звинуватив китайських хакерів у кібератаках на політиків та виборчу комісію.

Минулого місяця свій перший візит до Китаю здійснила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, оголосивши про наміри "перезавантажити" економічні відносини з Пекіном.