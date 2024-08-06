СМИ: Глава МИД Британии может поехать в Китай для "перезагрузки" отношений

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми рассматривает возможность визита в Китай в рамках усилий нового лейбористского правительства, направленных на перезагрузку отношений Лондона с Пекином.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнало агентство Bloomberg от информированных источников.

Собеседники Bloomberg указывают, что поездка Лемми в Китай еще обсуждается, ее график и даты еще не определены.

Последний визит главы британского МИД в Китай состоялся почти год назад, при предыдущем правительстве Консервативной партии, и так же был направлен на перезагрузку двусторонних отношений на фоне репрессий КНР против продемократических активистов в Гонконге.

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Нынешние обсуждения происходят на фоне напряженности в отношениях Пекина и Лондона.

В мае британские чиновники заявили, что Китай стоял за похищением персональных данных военнослужащих вооруженных сил Британии, а перед тем Лондон обвинил китайских хакеров в кибератаках на политиков и избирательную комиссию.

В прошлом месяце свой первый визит в Китай совершила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, объявив о намерениях "перезагрузить" экономические отношения с Пекином.