Таллінн розірвав договори зі 165 вихователями дитсадків, які недостатньо знали естонську

Столиця Естонії Таллінн розірвала трудові договори зі 165 вихователями дитячих садочків, які не досягли необхідного рівня володіння естонською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонський мовник ERR.

В Естонії з 1 серпня знання естонської мови стало частиною кваліфікаційних вимог, які застосовують до вчителів та опорних спеціалістів.

За словами віцемера Таллінна Олексія Яшина, персонал дитячих садків міста виконав велику роботу для того, щоб максимально повно підготуватися до першого навчального року переходу на естонську мову навчання.

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Водночас брак педагогів залишається серйозним викликом, тому дитячі садочки будуть змушені реорганізувати свою роботу.

У Таллінні загалом – 46 так званих дитячих "садочків переходу", у яких працюють приблизно 450 вихователів, які повністю відповідають вимогам щодо рівня володіння мовою.

Утім, 1 серпня цього року трудові договори довелось розірвати зі 165 вихователями, які не досягли необхідного рівня знання естонської. Місто співпрацює з органом підтримки безробітних, аби допомогти педагогам, що втратили робочі місця.

Значна частина вихователів дитячих садків, які не володіють естонською мовою на рівні C1, вирішили продовжити роботу на посаді помічника вихователя.

"Не всі вихователі дитячих садків змогли досягти до серпня необхідного за законом рівня володіння естонською мовою. Хтось пішов за власним бажанням, з кимось довелося розірвати трудовий договір з ініціативи роботодавця. Водночас ми раді, що більша частина педагогів вирішила не залишати систему освіти, а прийняти пропозицію продовжити роботу в ролі помічників вихователів", – прокоментував Яшин.

Парламент Естонії у грудні 2022 року ухвалив закон, що створив основу та умови для переходу освіти на естонську мову. Закон передбачає що у 2024-2025 навчальному році на естонську мову перейдуть дитячі садки, а також 1-й і 4-й класи.

Попередня прем’єрка Естонії Кая Каллас заявляла, що мова освіти є питанням національної безпеки країни, та запевняла, що Естонія не буде фінансувати освіту російською мовою.