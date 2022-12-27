Прем’єрка Естонії: мова освіти – це питання національної безпеки

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що між рішенням перевести систему освіти в країні на естонську мову та повномасштабним вторгненням Росії в Україну є причинно-наслідковий зв'язок.

Про це Каллас заявила в інтерв’ю каналу ETV+, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Зв'язок є в тому сенсі, що освіта – це питання безпеки. Що робить Росія? Вона намагається "звільняти" російськомовних в інших країнах – людей, яким ніяке звільнення не потрібне. Я чула такий жарт: єдині росіяни, за чиї свободи воює Росія, живуть за її межами. Усередині Росії зі свободою справи не надто хороші. Але ясно, що є особливо націлена пропаганда – і, скажімо, висвітлення історії. І це – питання безпеки", – пояснила вона.

"Для маленької держави це питання безпеки, щоб ми всі були в одному інформаційному просторі й не виникало ситуації, що наші російськомовні люди отримують освіту гірше, і тому в них менше можливостей, і тому, можливо, зовсім інший світогляд. Такий зв'язок, зрозуміло, є", – додала глава уряду Естонії.

Нагадаємо, 12 грудня парламент Естонії ухвалив закон, що створює основу та умови для переходу освіти на естонську мову, зокрема встановлює, що мовою навчання в школах і дитячих установах є естонська мова. 20 грудня закон підписав естонський президент Алар Каріс.

Серед іншого, документ передбачає, що у 2024-2025 навчальному році на естонську мову перейдуть дитячі садки, а також 1-й і 4-й класи. У гімназії та середній професійній освіті частка неестонської мови може становити до 40% до 2029-2030 навчального року.

У 12-х класах школи навчання повністю естонською мовою має бути організоване до 2032-2033 навчального року. У професійно-технічних навчальних закладах зміни торкнуться учнів, які навчаються за програмою середньої професійної освіти.

У 2019 році в Естонії вже намагалися перевести освітню систему на естонську мову, але в коаліційній угоді партії відмовилися від цього зобов’язання. У червні саме це стало формальним приводом до розпуску коаліції та формування нового уряду.