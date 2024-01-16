Прем'єрка підтвердила, що Естонія не буде фінансувати освіту російською мовою

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, відповідаючи у понеділок в парламенті на запитання про єдину естонську школу, підтвердила, що уряд планує припинити фінансування освіти російською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Під час дискусії у парламенті її учасники представили 11 запитань щодо різних аспектів переходу до єдиної естонської школи.

Вони вказали на те, що в наявних школах з естонською мовою навчання існують серйозні проблеми. За їхніми словами, велика кількість дітей, які розмовляють іноземними мовами у цих школах, створюють проблеми для вчителів.

Ситуацію, що виникла, Каллас пояснила переходом до єдиної естонської школи, який триває.

"У конституції записано, що естонська мова є державною мовою Естонії, і кожен має право здобувати освіту естонською мовою", – підкреслила прем'єрка.

Каллас наголосила, що уряд не має наміру русифікувати естонських дітей.

"Навпаки, уряд має намір припинити фінансування російськомовної освіти і перейти на єдину форму навчання естонською мовою", – сказала вона.

Каллас додала, що під час переходу на єдину форму освіти необхідно враховувати мовні навички дитини, а також лінгвістичну та методичну доцільність навчання.

Мета переходу до єдиної освіти естонською мовою, за словами Каллас, полягає в тому, щоб усі жителі Естонії перебували в єдиному інформаційному просторі, і щоб людей, які використовують естонську мову, ставало дедалі більше.

"Щоб у нас не було двох різних систем – в ім'я цього ми працюємо. Це була велика проблема, і я згодна з тим, що вона мала бути вирішена вже давним-давно. Але краще пізно, ніж ніколи. У будь-якому разі ми повинні рухатися вперед", – сказала прем'єр-міністерка.

12 грудня 2022 року парламент Естонії ухвалив закон, що створив основу та умови для переходу освіти на естонську мову. Закон встановив, що мовою навчання в школах і дитячих установах є естонська. Закон підписав естонський президент Алар Каріс.

Каллас вважає, що мова освіти є питанням національної безпеки країни.