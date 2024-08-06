Таллинн разорвал договоры со 165 воспитателями детсадов, которые недостаточно знали эстонский
Столица Эстонии Таллинн расторгла трудовые договоры со 165 воспитателями детских садов, которые не достигли необходимого уровня владения эстонским языком.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонский вещатель ERR.
В Эстонии с 1 августа знание эстонского языка стало частью квалификационных требований, которые применяют к учителям и опорным специалистам.
По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, персонал детских садов города проделал большую работу для того, чтобы максимально полно подготовиться к первому учебному году перехода на эстонский язык обучения.
В то же время нехватка педагогов остается серьезным вызовом, поэтому детские сады будут вынуждены реорганизовать свою работу.
В Таллинне в целом – 46 так называемых детских "садиков перехода", в которых работают примерно 450 воспитателей, которые полностью соответствуют требованиям по уровню владения языком.
Впрочем, 1 августа этого года трудовые договоры пришлось расторгнуть со 165 воспитателями, которые не достигли необходимого уровня знания эстонского. Город сотрудничает с органом поддержки безработных, чтобы помочь педагогам, потерявшим рабочие места.
Значительная часть воспитателей детских садов, которые не владеют эстонским языком на уровне C1, решили продолжить работу в должности помощника воспитателя.
"Не все воспитатели детских садов смогли достичь к августу необходимого по закону уровня владения эстонским языком. Кто-то ушел по собственному желанию, с кем-то пришлось расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя. В то же время мы рады, что большая часть педагогов решила не покидать систему образования, а принять предложение продолжить работу в качестве помощников воспитателей", – прокомментировал Яшин.
Парламент Эстонии в декабре 2022 года принял закон, создавший основу и условия для перехода образования на эстонский язык. Закон предусматривает, что в 2024-2025 учебном году на эстонский язык перейдут детские сады, а также 1-й и 4-й классы.
Предыдущий премьер Эстонии Кая Каллас заявляла, что язык образования является вопросом национальной безопасности страны, и уверяла, что Эстония не будет финансировать образование на русском языке.