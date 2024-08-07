Президентці Грузії відмовили у дебатах з "тіньовим олігархом" Іванішвілі

У керівній партії "Грузинська мрія" відмовили президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, яка викликала на дебати почесного президента партії влади Бідзіну Іванішвілі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Президентка Саломе Зурабішвілі викликала почесного голову "Грузинської мрії" Бідзіну Іванішвілі на дебати. Також вона запропонувала опозиції назвати перед виборами склад майбутнього технічного уряду. Цей кабінет має виконати 9 рекомендацій Брюсселя для початку діалогу про входження Грузії до ЄС. Через свої послання президентка стала мішенню для критики та образ з боку "Грузинської мрії".

"Політик з дуже низькою вагою не може викликати на дебати такого надвагомого, авторитетного і впливового політика і громадського діяча, як Бідзіна Іванішвілі. Такі дебати не відбудуться", – заявив депутат "Грузинської мрії" Бека Одішарія у відповідь на пропозицію Саломе Зурабішвілі.

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Інші представники правлячої сили теж визнали пропозицію президента несерйозною. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі звинуватив главу держави в порушенні Конституції Грузії та в участі в передвиборчій агітації.

Ще різкішим був депутат парламентської більшості Алуда Гудушаурі: "В особі Саломе Зурабішвілі з трибуни говорила ні більше ні менше бездарна, низького рангу пропагандистка "Національного руху".

Європарламент закликав ввести санкції проти Іванішвілі, якого назвав "олігархом", пов'язаним із Кремлем, що чинить негативний вплив на розвиток демократії в Грузії.

Минулого року Іванішвілі офіційно повернувся в політику, ставши почесним президентом "Грузинської мрії" з широкими повноваженнями. У грузинській владі не виключали, що олігарх може балотуватись у президенти Грузії.