Президенту Грузии отказали в дебатах с "теневым олигархом" Иванишвили

В правящей партии "Грузинская мечта" отказали президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая вызвала на дебаты почетного президента партии власти Бидзину Иванишвили.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Президент Саломе Зурабишвили вызвала почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили на дебаты. Также она предложила оппозиции назвать перед выборами состав будущего технического правительства. Этот кабинет должен выполнить 9 рекомендаций Брюсселя для начала диалога о вхождении Грузии в ЕС. Из-за своих посланий президент стала мишенью для критики и оскорблений со стороны "Грузинской мечты".

"Политик с очень низким весом не может вызвать на дебаты такого сверхвесомого, авторитетного и влиятельного политика и общественного деятеля, как Бидзина Иванишвили. Такие дебаты не состоятся", – заявил депутат "Грузинской мечты" Бека Одишария в ответ на предложение Саломе Зурабишвили.

Реклама:

Другие представители правящей силы тоже сочли предложение президента несерьезным. Спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил главу государства в нарушении конституции Грузии и в участии в предвыборной агитации.

Еще резче был депутат парламентского большинства Алуда Гудушаури: "В лице Саломе Зурабишвили с трибуны говорила ни больше, ни меньше – бездарная, низкого ранга пропагандистка "Национального движения".

Европарламент призвал ввести санкции против Иванишвили, которого назвал "олигархом", связанным с Кремлем, оказывающим негативное влияние на развитие демократии в Грузии.

В прошлом году Иванишвили официально вернулся в политику, став почетным президентом "Грузинской мечты" с широкими полномочиями. В грузинской власти не исключали, что олигарх может баллотироваться в президенты Грузии.